Китайцев восхитил анекдот Путина о страдающих немцах

Фото: kremlin.ru

Читатели китайского портала "Гуанча" положительно отреагировали на речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которой президент рассказал анекдот о западных санкциях, сообщает РИА Новости.

"Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" – "А мы ввели санкции против русских". – "Зачем?" – "Чтобы им было плохо". – "А мы что, русские?" – рассказал Путин анекдот, который он услышал от приятеля из Германии.

Пользователи стали активно комментировать публикацию, посвященную речи российского лидера. Многие из них обратили внимание, что антироссийские санкции Запада нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями Евросоюза о желании преодолеть продовольственный кризис.

"Искусство этой речи в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать", – написал один из пользователей.

"Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград", – пошутил другой пользователь.

"Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: "Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!" Его дрожащий сын спросил в ответ: "А почему США продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги США?" – написал еще один читатель газеты.

27 октября, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. По словам президента, однополярный мир уходит в прошлое.

Глава государства отметил, что Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хотят с этим мириться. По словам Путина, нынешнее положение дел чревато цепью конфликтов, а главная задача сейчас – решить их.



Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

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