Глава МИД Венгрии заявил, что Новак допустил изменение контрактов на покупку газа

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Вице-премьер РФ Александр Новак допустил изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на российский газ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Новак сообщил об этом во время консультации с Сийярто. Вице-премьер РФ выразил открытость к изменению контракта, если будет необходимость.

Венгерский министр подчеркнул, что большинство стран ЕС поддерживают введение потолка цен на газ РФ, в то время как Венгрия выступает против.

Ранее Сийярто заявил, что министры энергетики стран – членов Евросоюза не согласовали предельную цену на российский газ. При этом он указал на продолжительные дебаты на заседании Энергетического совета. Он пообещал, что дискуссии по этой теме продолжатся на двусторонней основе.



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