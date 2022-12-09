В МИД Венгрии заявили об использовании Брюсселем всех видов шантажа

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Брюссель и "либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Венгрии все виды шантажа, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.

Выступая на Форуме гражданской солидарности, венгерский политик отметил, что Будапешту следует быть готовым к серьезным нападениям со стороны Евросоюза.

"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. <...> Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи – все это последует", – приводит слова Сийярто РИА Новости.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что за последние 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была "в мейнстриме" ЕС, при этом всегда оказывалась успешной.

Ранее западные СМИ сообщали, что Венгрия не поддержала введение новых санкций против России. Один из дипломатов, знакомый с ходом встречи постоянных представителей стран Евросоюза, заявил, что Будапешт таким образом "создает проблемы, где только может".

До этого госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии венгерского премьера Миклош Солтеш заявил, что в Венгрии постоянно открываются новые церкви, а в Западной Европе они превращаются в ночные клубы и пабы, отказавшись от христианского учения.



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