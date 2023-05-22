В "Газпроме" приступили к проработке действий в связи с расторжением контракта Gasum

Фото: depositphotos/Mehaniq

"Газпром экспорт" получил уведомление от финской Gasum о расторжении контракта на поставку трубопроводного газа и проводит юридический анализ дальнейших шагов. Об этом сообщает ТАСС.

"ООО "Газпром экспорт" подтверждает получение от финской компании Gasum уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе", – заявили в компании.

Ранее финская государственная энергокомпания Gasum объявила о решении расторгнуть контракт на поставку природного газа с "Газпром экспорт". Согласно заявлению, сторонам не удалось разрешить спор в определенные судом сроки.

В марте 2022 года Владимир Путин сообщил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Gasum отказалась выполнять соответствующее требование "Газпрома".

Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая прошлого года.

В ноябре прошлого года стало известно, что Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить компании "Газпром экспорт" 300 миллионов евро задолженности за поставки газа.