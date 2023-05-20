Поставки СПГ в Китай из России в январе – апреле выросли на 50%

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай из России в январе – апреле выросли на 50% и увеличились до 2,14 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) Китайской Народной Республики.

"В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос на 26,3%, превысив 1,65 миллиарда долларов. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4-м месте", – отмечается в сообщении.

Основным поставщиков газа в Китай с января по апрель этого года по традиции остается Австралия. Она продала КНР 6,8 миллиона тонн за 4,61 миллиарда долларов. Катар находится на втором месте. Он продал 5,8 миллиона тонн за 3,94 миллиарда долларов. Малайзия на третьем месте с 2,2 миллиона тонн за 1,64 миллиарда долларов.

После Российской Федерации следует Индонезия, которая продала китайскому государству 1,3 миллиона тонн СПГ за 1,07 миллиарда долларов. В свою очередь, Соединенные Штаты оказались на седьмом месте с 701,8 тысячи тонн за 563,51 миллиона долларов. США уступили шестое место Папуа – Новой Гвинее – 763,3 тысячи тонн за 714,43 миллиона долларов.

Согласно данным таможни Китая, в апреле поставки газа из РФ в КНР сократились по сравнению с показателями марта на 9,6% и составили 529,8 тысячи тонн. В стоимостном выражении поставки уменьшились на 15,9%, до 337,25 миллиона долларов.

В таможенном управлении подчеркнули, что китайское государство в прошлом году импортировало из России 6,5 миллиона сжиженного природного газа. По стоимости поставки выросли в 2,4 раза, превысив 6,74 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что мировой рынок перенасыщается природным газом, в связи с чем цены на него будут снижаться и в Европе, и в Азии.

Отмечается, что из-за теплой зимы и усилий по сокращению потребления газа страны пополняют свои запасы, а танкеры с СПГ, ставшие временным решением после утраты части российских поставок, зачастую оказываются не востребованы и в ожидании покупателей неделями простаивают в море.

