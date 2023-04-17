Европа и Азия столкнулись с переизбытком СПГ – СМИ

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Мировой рынок перенасыщается природным газом, в связи с чем цены на него будут снижаться и в Европе, и в Азии, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, в прошлом году, когда конфликт на Украине повлиял на энергетические рынки, такого не было, в связи с чем Европа приняла меры, чтобы обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа.

"На фоне теплой зимы и усилий по сокращению потребления газа страны уже сейчас пополняют свои запасы, а танкеры с СПГ, ставшие временным решением после утраты части российских поставок, зачастую оказываются не востребованы и в ожидании покупателей неделями простаивают в море", – пишет автор материала.

Отмечается, что спрос на газ обычно снижается, когда завершается отопительный сезон, а потом в конце лета, когда уходит жара и вместе с ней необходимость в использовании мощностей для охлаждения.

После этого газ в основном поступает в хранилища для подготовки к следующему сезону. При этом в этом году работы по заполнению ПГХ в Европе могут завершиться уже в конце августа.

По словам энергетического аналитика Bloomberg Intelligence Тэлона Кастера, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, Европа оперативно установила мобильные терминалы для приема СПГ. По его словам, в будущем году их будет еще больше. Кроме того, мировой экспорт СПГ в марте вырос до рекордного уровня в том числе благодаря восстановлению производства США.

Испания – лидер по числу терминалов СПГ в Европе, ее хранилища заполнены на 85%. Местный рынок может столкнуться с избытком газа и повлиять на спотовые цены. Одновременно Финляндия уменьшает мощности по приему СПГ из-за прогнозов по снижению спроса.

Экспорт газа из Великобритании в Европу растет из-за нехватки крупных хранилищ в стране. Сами поставки проводятся с рекордной скоростью. Рекордный объем реэкспорта зафиксировали и в Китае. Предложения поставлять СПГ приходят и от Южной Кореи, Японии.

Кастер считает, что положить конец избыточному предложению может плановое техническое обслуживание газовой инфраструктуры. Также сохраняются риски дальнейшего сокращения импорта из России или неожиданных перебоев в поставках. Кроме того, ожидается, что объемы глобального экспорта СПГ останутся ограниченными еще два года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет создать механизм, который даст государствам – членам ЕС возможность блокировать импорт российского сжиженного природного газа без необходимости вводить новые санкции. Министры энергетики стран ЕС планируют дать их правительствам право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.

До этого профессор Российского университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель заявил, что Европа никогда не сможет отказаться от российского газа. Он подчеркнул, что у США может не хватить ресурсов для нормального обеспечения газом европейского континента и в Европе об этом прекрасно знают.

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

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