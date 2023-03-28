Страны ЕС смогут блокировать поставки СПГ из России без введения новых санкций – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Евросоюз хочет создать механизм, который даст государствам – членам ЕС возможность блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без необходимости вводить новые санкции, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, министры энергетики стран ЕС планируют дать их правительствам право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.

При этом некоторым государствам понадобятся консультации с другими членами сообщества и Еврокомиссией, чтобы привести такой механизм в действие. Ожидается, что его использование еще больше сократит зависимость ЕС от энергоносителей из России.

Профессор Российского университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель считает, что Европа никогда не сможет отказаться от российского газа, несмотря на давление коллективного Запада.

По его мнению, Европейский союз не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ, поскольку именно Россия не только крупнейший поставщик газа, но и лидер по запасам голубого топлива в мире.

Он подчеркнул, что у Штатов может не хватить ресурсов для нормального обеспечения газом европейского континента и в Европе об этом прекрасно знают. Эксперт предположил, что, когда украинский кризис минует и давление США ослабнет, к Европе "вернется здравомыслие".

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