В ЕС заявили о планах создать картель для закупок газа

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Европейский союз планирует в апреле объявить тендер на поставки газа в надежде обеспечить импорт энергоносителей по ценам ниже текущих. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Шефчович рассчитывает, что первые контракты по данному тендеру будут заключены с США, странами Африки и Ближнего Востока уже к началу лета. По его словам, сегодня к сотрудничеству с Евросоюзом, совокупный спрос которого на ближайшие три года оценивается в 24 миллиарда кубометров газа, готовы свыше 50 поставщиков.

"Cчитаю, что мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители", – заметил представитель Еврокомиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость ЕС от российских газа и нефти осталась в прошлом. Она отметила, что за последние восемь месяцев поставки энергоносителей из РФ сократились на 80%, однако эту проблему удалось решить в том числе благодаря поставкам из США и Норвегии.



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