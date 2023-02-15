Страны ЕС скопили слишком много природного газа по высоким ценам – СМИ

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Государства Евросоюза накопили большие объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) из-за хороших погодных условий в этом отопительном сезоне. Об этом информирует издание Bussines Insider.

По словам журналистов, данное топливо страны приобретали по высоким биржевым ценам. Сейчас стоимость газа намного меньше закупочной, поэтому он обесценился в рыночной стоимости.

"Так, фьючерсы на голландский природный газ упали почти на 28% в этом году – до примерно 53 евро, или 57 долларов, за мегаватт в час. Голландские фьючерсы на природный газ также на 85% ниже рекордно высокого уровня августа 2022-го в 349 евро за мегаватт-час", – отметили авторы материала.

Аналитики пришли к выводу, что теперь продажи из этих запасов будут приносить убыток. Трейдеры начнут ожидать, когда установятся более высокие цены для компенсации затрат, заявил эксперт Штефан Ульрих. По его мнению, торговцы сохранят газ в хранилищах до следующей зимы.

ЕС 15 февраля запустил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт в час – около 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров. Сейчас его действие распространяется до февраля 2024 года.

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