Глава ЕК заявила, что зависимость Евросоюза от российских энергоносителей в прошлом

Фото: ТАСС/AP/Dan Kitwood

Страны ЕС избавились от зависимости от поставок газа и нефти из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа", – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Глава ЕК также заявила, что Москва якобы стремилась разрушить сплоченность стран Евросоюза сокращением поставок в них энергоносителей. Однако, по словам фон дер Ляйен, произошло обратное.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. По его словам, это не стало причиной экономического кризиса в государстве. Он также заявил, что еще год назад никто не ожидал, что страна легко переживет данную ситуацию.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Евросоюза пока нет доказательств того, что китайская сторона может поставлять вооружения на территорию России. Однако она добавила, что необходимо ежедневно следить за этой ситуацией.

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