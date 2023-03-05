Китай заверил, что не будет поставлять вооружение России – канцлер Германии

Фото: depositphotos/jackmalipan

Правительство Китая заявило, что не намерено поставлять российской стороне вооружение. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этой ситуации объявило, что ничего не поставит. Мы требуем этого, и за этой ситуацией мы наблюдаем", – цитирует канцлера ТАСС.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с Шольцем заявила, что Евросоюз не нашел доказательств того, что Пекин может поставлять вооружения Москве.

Она подчеркнула, что санкции в отношении Китая являются гипотетическим вопросом, на который можно будет ответить лишь в том случае, если КНР начнут оказывать военную помощь российской стороне.

Вопрос введения ограничений в сторону Пекина уже появлялся на повестке Запада. Так, представитель ЕС подчеркнул, что передача КНР вооружения Москве станет абсолютной "красной чертой".

Журналисты КНР восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!