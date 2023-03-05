Глава ЕК заявила, что у Евросоюза нет доказательств поставки Китаем оружия для РФ

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У Евросоюза пока нет доказательств того, что китайская сторона может поставлять вооружения на территорию России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией", – цитирует ее ТАСС.

Глава ЕК отметила, что санкции против Пекина являются гипотетическим вопросом, на который можно будет ответить лишь в том случае, если КНР начнут оказывать военную поддержку России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз введет санкции против Китая, если получит подтверждение того, что Пекин поставляет оружие российской стороне. Представитель ЕС также подчеркнул, что передача КНР вооружения Москве станет абсолютной "красной чертой".

При этом в министерстве иностранных дел Китая призвали Белый дом остановить продажу вооружений Тайваню. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Пекин будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты безопасности своей страны.

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