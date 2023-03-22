Эксперт заявил, что Европа никогда не сможет отказаться от российского газа

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Европа никогда не сможет отказаться от российского газа, несмотря на давление коллективного Запада, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на профессора Российского университета нефти и газа имени Губкина Валерия Бесселя.

По его мнению, Европейский союз не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ, поскольку именно Россия – не только крупнейший поставщик газа, но и лидер по запасам голубого топлива в мире.

"Дело в том, что крупнейшие запасы газа, которые могут позволить вам обеспечивать поставки в течение 30–40 лет, это первое – Россия, второе – Иран, который под санкциями, третье – Катар и четвертое – Туркменистан, который весь ориентирован на китайский рынок", – объяснил Бессель.

Он подчеркнул, что у Штатов может не хватить ресурсов для нормального обеспечения газом европейского континента и в Европе об этом прекрасно знают. Эксперт предположил, что, когда украинский кризис минует и давление США ослабнет, к Европе "вернется здравомыслие".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что зависимость ЕС от российских газа и нефти осталась в прошлом. Она отметила, что за последние восемь месяцев поставки энергоносителей из РФ сократились на 80%, однако эту проблему удалось решить в том числе благодаря поставкам из США и Норвегии.



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