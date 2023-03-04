Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае этого года достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 01:59 по московскому времени, цена Brent росла на 1,47% до 86 долларов за баррель. К 03:00 по Москве цена нефти оставалась на таком же уровне.

Ранее сообщалось, что цены на нефть на мировых рынках ускорили падение после публикаций СМИ о возможности выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Так, цена майских фьючерсов марки Brent 3 марта составляла 82,97 доллара к 17:25 по московскому времени.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения о том, что цена на газ в европейских странах оказалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Эксперт также рассказал, когда можно ожидать рост стоимости.

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