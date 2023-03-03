Аналитик спрогнозировал рост цены на газ в Европе ближе к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения о том, что цена на газ в европейских странах оказалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Эксперт также рассказал, когда можно ожидать рост стоимости.

"Зима была очень теплой. Получалось, что во многих странах Европы температура за всю зиму не опускалась даже ниже нуля, поэтому потребление газа, накопленного в подземных хранилищах для отопления, было небольшим", – объяснил он RT.

Кроме того, как отметил эксперт, стоимость топлива снизилась и под действием деиндустриализации. Юшков обратил внимание на то, что многие предприятия сократили производство или закрылись из-за невозможности конкурировать.

Низкая цена на газ сохранится в течение первых шести месяцев текущего года, считает аналитик. Однако уже к лету его стоимость начнет расти, предупредил он.

Ранее издание Bussines Insider отметило, что государства Евросоюза накопили большие объемы природного газа в подземных хранилищах из-за хороших погодных условий в этом отопительном сезоне.

Однако данное топливо страны приобретали по высоким биржевым ценам. Сейчас стоимость газа намного меньше закупочной, поэтому он обесценился в рыночной стоимости.



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