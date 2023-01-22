Германия оказалась в зависимости от СПГ и угля из-за отказа от российского газа – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Германия оказалась в зависимости от СПГ и угля из-за отказа от российского газа. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что ФРГ смогла добиться сокращения потребления газа на 14% и снижения стоимости топлива. Однако после того, как власти страны отказались от газа из РФ, Германия столкнулась с зависимостью от СПГ, недостаточными запасами газа в Норвегии и Нидерландах и возвращением к углю.

Эксперты также отмечают, что в ближайшей перспективе страна не должна чувствовать нехватку газа.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия может оказаться во власти Катара из-за отказа от российского газа. В публикации отметили, что европейские политики неоднократно ездили в Катар для заключения контрактов на поставки ресурсов. Кроме того, Берлин уже подписал с эмиратом контракты на поставку двух миллионов тонн СПГ до 2026 года. В связи с этим, считают журналисты, Германия "дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления".

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