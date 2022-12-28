Французский депутат пожаловался на несправедливый энергетический договор с Германией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый контракт Германии и Франции о взаимных поставках энергетических носителей несправедливый и невыгодный для Парижа. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги в обращении к министру энергетического перехода Республики Аньес Панье-Рюнаше.

Депутат пояснил, что Франция и Германия заключили договор солидарности, чтобы компенсировать снижение поставок российского газа в Европу. В рамках этих мер Париж усилил энергетическую взаимосвязь с Берлином для поставки ему газа. Так, с 10 октября Франция каждый день поставляет Германии газ в объемах от 31 до 100 гигаватт-час в сутки. По мнению депутата, такая пропускная способность эквивалентна 10% того, что Франция ежедневно получает на четырех терминалах СПГ.

"Чтобы удовлетворить интенсивный спрос на газ, Франция должна полагаться на разумное управление запасами газа, находящимися в ее распоряжении", – приводит слова Танги "Лента.ру".

Депутат рассказал, что из-за соглашения Париж вынужден продавать Берлину газ, который он до этого купил по высокой цене у США. Танги сослался на слова эксперта и объяснил, что при себестоимости американского газа 6 долларов за миллион британских тепловых единиц – в Европу его продают по 37 долларов за миллион британских тепловых единиц.

"С другой стороны, не было дано никаких подробностей относительно экономических и финансовых условий этого соглашения, в частности относительно цены продажи газа в Германию", – уточнил Танги.

Депутат напомнил, что взамен Франция будет покупать электроэнергию из ископаемого топлива у Германии. По его словам, это с экологической точки зрения соглашение идет вразрез с взятыми на себя правительством обязательствами. Кроме того, Танги считает, что договор свидетельствует об утрате Парижем энергетического суверенитета.

Вместе с тем он добавил, что Берлин не взял на себя обязательств на случай отсутствия поставок электричества в соседнюю страну, поэтому есть риск того, что уже поставившая газ Франция останется без электричества.

Танги указал и на рост озабоченности французов увеличением стоимости электроэнергии и ее возможного отключения.

В связи с этим депутат попросил правительство сделать положения договора о тарифе и условиях контракта полностью публичными.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия может оказаться во власти Катара из-за отказа от российского газа. В публикации отметили, что европейские политики неоднократно ездили в Катар для заключения контрактов на поставки ресурсов. Кроме того, Берлин уже подписал с эмиратом контракты на поставку двух миллионов тонн СПГ до 2026 года. В связи с этим, считают журналисты, Германия "дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления".



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