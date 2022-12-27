Цена газа в Европе опустилась ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с февраля

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Цена газа в Европе ближе к закрытию торгов опустилась ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 22 февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составляло более 7%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 848 долларов за тысячу кубометров.

ТАСС пишет, что котировки газа падают на фоне теплой погоды в Европе. В большинстве стран ЕС температура на этой неделе остается выше климатических показателей. Это привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

Помимо этого, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС уже неделю продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. 25 декабря она и превысила 31%, что является вторым максимальным показателем за время наблюдения.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года.

Принятый механизм предусматривает запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах с ними содержатся условия фиксации предельной цены.



Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

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