США планируют согласовать с союзниками снижение предельной цены на российскую нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Администрация США намерена договориться с союзниками о снижении предельной цены на российскую нефть. Об этом в беседе с Reuters сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Как уточнил Адейемо, уровень заработка РФ от продажи нефти в ноябре оказался меньше, чем в октябре, притом что объем добываемого топлива не изменился. Дальнейшее снижение ценового потолка, по его словам, позволит "встать на пути" у РФ в цепочке поставок и производства вооружений для армии.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть 5 декабря. Согласно ему, страны не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что РФ даст соответствующий ответ на ограничения зарубежных государств. По последним данным, в ответ вносились дополнительные предложения. Песков уточнил, что документ находится на завершающей стадии разработки.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!