РФ изучает дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти рассматривают дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть.

"Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время ответ РФ находится на завершающей стадии разработки.

До этого Песков сообщал, что ответный указ президента РФ будет представлен до 18 декабря включительно. Представитель Кремля уточнил, что о появлении указа проинформируют.

Запрет на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов в страны G7, Евросоюза и Австралию вступил в силу 5 декабря. Несколько государств в качестве исключения продолжили получать российскую трубопроводную нефть.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!