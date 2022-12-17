"Лукойл" считает, что новые санкции могут ограничить работу НПЗ в Болгарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России может ограничить работу НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас" в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из руководителей предприятия Ильшата Шарафутдинова.

"В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации", – сообщил он.

До этого болгарские СМИ сообщили о сохранении возможности для "Лукойла" продажи произведенных нефтепродуктов на территории страны в ее пределах и на Украину. Продавать сырье в государства ЕС компания не сможет.

По словам Шарафутдинова, компания сможет до 5 марта 2023 года работать на полной мощности, после чего она будет снижена, если экспорт дизельного топлива будет запрещен.

Также один из руководителей компании подтвердил информацию о переводе экономической составляющей предприятия на территорию Болгарии. Он отметил, что макроэкономические условия и решение правительства по экспорту нефтепродуктов позволяют предприятию полноценно работать и планы по переводу его экономической деятельности в Болгарию с 1 января 2023 году будут реализованы.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" планирует начать эксплуатационное бурение на месторождении имени Грайфера на Каспии до конца текущего года. Оно располагается в 160 километрах от порта Астрахани. Ожидаемая полка добычи прогнозируется на уровне 1,2 миллиона тонн в год.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!