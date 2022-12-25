Германия рискует оказаться во власти Катара из-за отказа от российского газа – СМИ

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Энергетический кризис придал странам Персидского залива новую силу, особенно Катару, который является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, пишет немецкое издание Die Welt.

Авторы статьи считают, что из-за коррупционного скандала в отношении экс-замглавы Европарламента Евы Кайли, связанного с проведением чемпионата мира в Катаре, Европа попадает "из огня да в полымя".

В публикации утверждается, что после того, как ЕП попытался запретить на время следствия доступ туда катарских лоббистов, эмират "в неприятной манере" показал, что осознает, какой обладает властью в части энергозависимости Европы.

Журналисты напомнили, что в текущем году европейские политики неоднократно ездили в Катар, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов. В частности, недавно немецкие компании подписали с эмиратом контракты на поставку двух миллионов тонн СПГ до 2026 года.

"Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран. <...> Павительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов", – говорится в публикации.

Ранее аналитики Кильского института мировой экономики выяснили, что Евросоюз продолжает покупать сжиженный природный газ из России, а часть топлива поступает в Германию, правительство которой заявляло, что обойдется без российского газа.

Как пояснял вице президент IfW Стефан Кутс, закупки ФРГ сжиженного природного газа у РФ не отражаются в европейской статистике, поскольку энергоносители идут через Бельгию.



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