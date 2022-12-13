Полиция изъяла 1,58 млн евро наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции – СМИ

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В ходе процедуры обыска в Европарламенте правоохранители изъяли порядка 1,58 миллиона евро по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В ходе обысков, проведенных в Европарламенте в понедельник, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в двух компаниях Японии начались обыски в рамках уголовного расследования о коррупции в оргкомитете летней Олимпиады 2020 года в Токио. Правоохранители проводили процедуры обысков в Sun Arrow Inc. и ADK. По данным следствия, общая сумма взяток, полученных Такахаси от Sun Arrow Inc. и ADK, составляет 54 миллиона иен, что соответствует 370 тысячам долларов.



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