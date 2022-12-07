В ФРГ задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

Фото: ТАСС/IMAGO/Political-Moments

Немецкие правоохранители провели масштабную операцию в отношении предполагаемых правых экстремистов праворадикальной организации "Граждане Рейха", которые планировали штурмовать бундестаг (парламент Германии. – Прим. ред.). Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Спецназ ФРГ провел зачистку в одиннадцати федеральных землях. По указу генпрокурора Германии и федерального ведомства уголовной полиции (BKA) были задержаны 25 мужчин и женщин. Подозреваемые являлись членами правой террористической организации, некоторые же просто поддерживали этот сегмент.

Немецкие правоохранители организовали обыски в более чем 130 домах, офисах и иных помещениях. Их подозревают в планировании вооруженной атаки на бундестаг с последующим задержанием политических деятелей. Отмечается, что подозреваемые рассчитывали на лояльное отношение представителей полиции, что могло бы стать причиной переворота.

Кроме того, в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что среди задержанных была обнаружена гражданка России. Позже выяснилось, что фигурантов подозревают в подготовке госпереворота. В отношении еще 27 человек на данный момент проводятся следственные мероприятия.

Также отмечалось, что подозреваемые связывались с представителями РФ, однако никакой поддержки они не получили.

До этого спикер ГД Вячеслав Володин выразил мнение, что госпереворот на Украине, случившийся в феврале 2014 года, стал причиной абсолютной потери ее суверенности. Депутат подчеркнул, что бюджет государства на 40% состоит из иностранных кредитов и займов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!