Снежный шторм привел к рекордному сокращению добычи природного газа в США – СМИ

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Снежная буря, обрушившаяся на Соединенные Штаты, привела к рекордному снижению добычи природного газа в стране, сообщает Bloomberg.

"В пятницу добыча природного газа в США пережила самый большой однодневный спад за более чем десятилетие. Сильный зимний шторм <...> заморозил жидкости в трубах и вынудил закрыть скважины", – говорится в публикации.

По информации издания, накануне добыча газа в Штатах была снижена на 2,8 миллиона кубометров. При этом из-за низких температур спрос на внутреннее потребление возрос до самых высоких значений с начала 2019 года.

Из-за снежного шторма министерство энергетики США объявило в Техасе чрезвычайное положение. В ведомстве сослались на нехватку электричества из-за непогоды, которая вызвала отказ электростанций.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электричества более миллиона американских домохозяйств. Из-за бури в стране нарушено авиасообщение. Обледенело большинство дорог.



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