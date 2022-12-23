Свыше двух тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды

Фото: depositphotos/Shebeko

В США более двух тысяч авиарейсов, запланированных на пятницу, были отменены из-за непогоды. Об этом со ссылкой на данные FlightAware сообщает РИА Новости.

Еще 1 439 рейсов из Соединенных Штатов и совершаемых внутри них были задержаны.

По данным американской метеорологической службы, на центральные и восточные штаты обрушилась снежная буря. По прогнозам синоптиков, она продолжится до конца недели.

На авиасообщение в стране также повлияли низкие температуры. По словам метеорологов, в ближайшее время ожидается сильное похолодание из-за приближения мощного арктического фронта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани был закрыт на несколько часов из-за ледяного дождя и сильного бокового ветра. Из-за непогоды было задержано порядка 40 рейсов. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!