Аэропорт Казани закрыт до утра 12 декабря из-за непогоды

Фото: телеграм-канал Kazan International Airport

Аэропорт Казани закрыли до 04:00 понедельника, 12 декабря, из-за ледяного дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15 метров в секунду.

"За уточняющей информацией просим пассажиров обращаться к представителям авиаперевозчика, в справочную службу аэропорта по номеру 8-843-267-88-07", – говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани.

Отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний. Людям предоставляются напитки, питание и размещение в гостинице.

За сутки в аэропорту Казани было задержано около 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. Из-за этого днем 11 декабря в воздушной гавани скопилось много людей.

В связи с задержкой вылета рейсов Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

"По предварительным данным, задержан вылет нескольких рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов, а также неблагоприятными погодными условиями. <...> Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирам московского аэропорта Шереметьево рекомендовали заранее прибывать на свои рейсы из-за ледяного дождя и мокрого снега.

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