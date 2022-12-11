В Шереметьево рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт заранее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам Шереметьево стоит прибывать на свои рейсы заранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В воздушной гавани пояснили, что из-за ледяного дождя и мокрого снега, которые сохранятся на ближайшие сутки, возможны затруднения на дорогах.

Пассажирам рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы о сильных осадках в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя. Отмечалось, что непогода продлится до 09:00 12 декабря. В МЧС также предупредили о гололеде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.



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