Почти 60 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержали или отменили 58 рейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания".

Так, во Внуково задержали 13 рейсов и отменили два. В Домодедово же 18 самолетов изменили время вылета. При этом один рейс отменили.

В Шереметьево задержали 20 рейсов, а отменили четыре.

Ранее москвичей предупредили о сильных осадках в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя, а также о гололеде, налипании мокрого снега и гололедицы на дорогах. В Москве будет дуть ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Предупреждение продлится до 09:00 понедельника, 12 декабря.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!