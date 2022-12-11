Синоптик предупредил о тропическом дожде в Москве 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается тропический дождь. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы. Синоптик подчеркнул, что из-за этого снежный покров уменьшится почти в три раза.

Тишковец добавил, что 12 декабря будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков. Прежний рекорд держался с 1981 года, когда выпало 23 миллиметра осадков.

Ранее москвичей предупредили, что до 09:00 12 декабря в столице ожидаются мокрый снег, дождь и ледяной дождь. В МЧС также предупредили о гололеде, налипании мокрого снега и гололедицы на дорогах. В Москве будет дуть ветер скоростью до 15 метров в секунду.



Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

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