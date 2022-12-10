До 9 миллиметров осадков выпало в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В течение дня в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказал, что в субботу на базовой метеостанции Москвы ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров небесной влаги, в ТиНАО – 12 миллиметров осадков. По его словам, снегопад продлится еще 3–5 часов, после чего существенно ослабеет.

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада. В уборке задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников.

Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.

МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге, гололедице и снежных заносах в субботу, 10 декабря. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

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