Снег и гололедицу спрогнозировали в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 10 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, мокрый снег, гололедица и до 4 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха в Москве составит от 2 градусов мороза до нуля, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточного направления, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце декабря и начале января в Москве и Подмосковье прогнозируются крепкие русские морозы с температурой ниже климатической нормы.

Тем не менее, по словам синоптика, точные прогнозы на этот период будут представлены не ранее чем за пять суток до Нового года. Тишковец пояснил, что климатическая норма для конца декабря – начала января в столице составляет -4...-7 градусов днем и -10...-13 градусов ночью.



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