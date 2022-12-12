Москвичей предупредили о возможных задержках и изменении маршрутов трамваев из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве из-за ухудшения погодных условий некоторые трамваи могут задерживаться и курсировать по измененным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"<...> возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До утра 12 декабря в столице ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя, а также гололедица и налипание мокрого снега, предупредили ранее в МЧС.

В связи с непогодой и возможными затруднениями на дорогах пассажирам аэропорта Шереметьево рекомендовали заранее прибывать на свои рейсы.



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