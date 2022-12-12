Семь пригородных поездов Московского направления ОЖД задерживаются в пути

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семь пригородных поездов Московского направления Октябрьской железной дороги задерживаются в пути. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Отмечается, что из-за непогоды поезд №7945 Тверь-Москва был остановлен в пути в 21:50 на перегоне Подсолнечная – Поварово. Из-за этого произошел сбой в графике движения поездов.

"В пути задержаны семь пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут", – говорится в сообщении.

Специалисты делают все возможное для восстановления движения.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы о сильных осадках в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя. Отмечалось, что непогода продлится до 09:00 12 декабря. В МЧС также предупредили о гололеде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.



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