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Новости

18 декабря, 19:56

Транспорт

Свыше 170 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 170 рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский задержали или отменили в результате непогоды в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

В столичных аэропортах сложилась следующая ситуация:

  • во Внуково 61 рейс задержан и 13 отменены;
  • в Домодедово 48 рейсов задержаны и 2 отменены;
  • в Шереметьево 41 рейс задержан и 10 отменены;
  • в Жуковском 4 рейса задержаны.

До этого сообщалось о задержании или отмене более 100 рейсов в связи с непогодой в столичном регионе.

В Метеобюро Москвы рассказали, что за последний день в столице выпало 16 миллиметров осадков. В результате этого высота снежного покрова увеличилась до 33 сантиметров.

Рекорд по высоте сугробов может быть побит 19 декабря

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