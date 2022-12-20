Страховщики рассказали, как получить выплату по страховке за задержку авиарейса

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Компания "Росгосстрах" рассказала, как при наличии полиса путешественника получить выплату от страховой компании за отмену или задержку рейса, сообщает "Газета.ру".

Обратиться к страховщику пассажир имеет право, если при оформлении договора страхования перед поездкой выбрал риск "Отмена поездки" с включением опции "задержка/отмена рейса".

Страховым случаем считается задержка вылета на шесть и более часов. В такой ситуации клиент может рассчитывать на компенсацию в размере от 3 до 6% от выбранной им страховой суммы за каждый час задержки после истечения шести часов. Страховую сумму турист выбирает самостоятельно, она варьируется до 5 тысяч евро для зарубежных поездок и до 300 тысяч рублей при путешествиях по России.

Чтобы получить выплату, путешественник должен предоставить в страховую компанию заявление. Сделать это можно через сайт страховщика: перейти по кнопке "Произошел страховой случай", следуя указанному алгоритму.

К заявлению нужно приложить документ от перевозчика, подтверждающий задержку/отмену рейса, включая номер рейса и место, где произошла задержка, а также документ, подтверждающий, что рейс не являлся чартерным и был включен в глобальную дистрибутивную систему. Если поездка была организована туроператором, то от него нужна справка о невозвратности билетов.

Страховая компания рассматривает документы в течение 10 рабочих дней и после принятия положительного решения в течение семи рабочих дней делает выплату по реквизитам, указанным в заявлении.

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