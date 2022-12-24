Более 1 млн домохозяйств в США остались без электричества из-за непогоды – СМИ

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Свыше миллиона домохозяйств в Соединенных Штатах остались без электричества из-за обрушившегося на страну снежного шторма. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Все способы передвижения – самолеты, поезда и автомобили – были нарушены. Закрыты сотни миль дорог. <...> Со среды было зарегистрировано по меньшей мере девять смертей", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют усиление шторма. Отмечается, что большинство дорог в стране обледенело, также из-за непогоды увеличилось количество ДТП и случаются прибрежные наводнения.

"США переживают самый холодный канун Рождества за последние десятилетия, поскольку арктический взрыв достигает своего пика", – говорится в публикации.

Накануне в Штатах было отменено более двух тысяч авиарейсов. Как сообщали в национальной метеорологической службе США, больше всего от снежной бури пострадали центральные и восточные регионы страны.



Более миллиона жителей США остались без света из-за зимней бури

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