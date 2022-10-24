Электричество отключили в трех районах Иркутской области из-за непогоды

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Главное управление МЧС по Иркутской области сообщило об отключении электричества в ряде населенных пунктов трех районов региона, передает РИА Новости.

"В результате неблагоприятных метеорологических явлений произошло отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Черемховского, Тайшетского и Тулунского районов", – рассказали в ведомстве.

Ухудшение погоды отмечалось в Иркутской области в ночь на 24 октября. Фиксировались порывы ветра до 24 метров в секунду.

На данный момент в регионе работают аварийные бригады сетевых компаний. Проводятся восстановительные работы.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве 24 октября ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Воздух в столице прогреется до уровня 6–8 градусов.

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