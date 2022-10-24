Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие 1,5 месяца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменчивый характер погоды ожидает европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные – со светлыми, дождливые – с сухими. Погода станет более устойчивой к зиме, добавил метеоролог.

Вильфанд пояснил, что предзимье – это наиболее переменчивый сезон года на европейской части России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в столице ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха не будет превышать 5 градусов, а ночью возможны заморозки: от 0 до –5 градусов.



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