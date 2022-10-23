Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

Фото: портал мэра и правительстаа Москвы/Максим Денисов

Предстоящий ноябрь в Москве будет теплее климатической нормы. Об это сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптиков.

"Температура ожидается выше климатической нормы. Обычно уже в первых числах этого месяца средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки ноль градусов", – пояснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России в среднем днем в ноябре температура воздуха будет достигать 3–4 градуса. Ночью ожидаются заморозки с температурой до –4 градусов.

При этом в течение месяца будет постепенно холодать, и к концу ноября дневные температуры могут стать отрицательными. Ближе к декабрю не исключено формирование снежного покрова высотой вплоть до пяти сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в Москве ожидается резкое похолодание. Начиная со вторника температура воздуха в ночные часы может опуститься до отрицательных значений. Днем же ожидается около 5 градусов тепла.



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