Синоптик предупредил о резком похолодании на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на следующей неделе ожидается резкое похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, начиная со вторника температура воздуха в ночные часы может опуститься до отрицательных значений.

"Резкое изменение циркуляции и значительное понижение температуры начнутся во вторник. Вторник и среда будут холодными днями. Ночные температуры от нуля до минус пяти, а минус пять – это уже серьезная температура по области", – сказал Вильфанд в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, в дневные часы ожидается около 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона к 24–25 октября могут ожидать первые заметные заморозки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. При этом среднесуточная температура упадет до -5 градусов к 26–28 октября.



Снег и заморозки могут прийти в столицу в ближайшие выходные

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