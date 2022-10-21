Вильфанд предупредил москвичей о переменчивой погоде на выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей на грядущих выходных ждет переменчивая погода – ясная и солнечная в субботу и дождливая в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, температура от 5 до 8 градусов, без осадков. В свою очередь, в воскресенье температура повысится до около 10 градусов, также увеличится облачность и кратковременные осадки

Вильфанд отметил, что такая погода соответствует нормам предзимнего периода.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что первые заморозки могут прийти в столичный регион уже 24–25 октября. Не исключено, что в эти дни среднесуточные температуры опустятся до -5 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается повышенная влажность и усиление ветра до 6–11 метров в секунду. Наиболее комфортная для горожан погода прогнозируется в субботу, 22 октября.



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