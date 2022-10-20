Вильфанд предупредил о повышенной влажности и ветре в столичном регионе в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Повышенная влажность и усиление ветра от 6 до 11 метров в секунду прогнозируются в Московском регионе в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в четверг, в Москве прогнозируется 5–7 градусов, по области – 3–8 градусов. К выходным температура в столичном регионе немного повысится – будет 5–10 градусов тепла.

Как отметил синоптик, в субботу, 22 октября, погода будет наиболее комфортной среди ближайших дней, в воскресенье – уже более облачно, небольшие дожди, просвета между облаками не будет.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что со второй половины текущей недели в столице ожидается похолодание: в дневные часы температура воздуха будет колебаться в районе 5–10 градусов. Не исключены заморозки – в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

Синоптики спрогнозировали осадки в Москве в ближайшие дни

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