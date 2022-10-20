Эксперт рассказал, когда завершится сезон электросамокатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России" Александр Осипов рассказал, когда завершится сезон электросамокатов.

По его словам, осень не является лучшим временем для езды на электросамокатах из-за осадков и низких температур воздуха. Эксперт отметил, что большинство самокатов не предназначены для эксплуатации при температуре воздуха ниже нуля.

"Все из-за того, что литий-ионные аккумуляторы, которые стоят в современных самокатах, рассчитаны на температуру от 10 до 30...40 градусов, с допуском до нуля градусов. Поэтому если температура ниже нуля, то вы едете на свой страх и риск: эксплуатация при низких температурах ведет к снижению емкости аккумулятора и выходу его из строя", – рассказал Осипов в интервью радио Sputnik.

По его словам, в дождь можно ездить только на электросамокатах, которые имеют защиту от влаги. При отсутствии влагозащиты вода может попасть внутрь мотора и вызвать коррозию металла внутри, пояснил эксперт.

"Но вряд ли непогода влияет на повышение или уменьшение риска взрыва аккумулятора. Это может случиться, если человек попадет под дождь и у него есть какие-то открытые места на самокате, куда вода может затечь, а потом путем испарения попасть в аккумуляторную батарею", – рассказал Осипов.

Он добавил, что ездить на электросамокате лучше в сухую погоду при температуре воздуха выше 10 градусов.

Ранее кабмин РФ утвердил изменения в ПДД, согласно которым скорость езды на электросамокатах не должна превышать 25 километров в час. Масса такого транспорта не должна превышать 35 килограммов.

Помимо этого, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности.

По прогнозам специалистов аналитического центра НАФИ и экспертного центра "Движение без опасности", доля пользователей электросамокатов в России в 2022 году может составить 40% от всего населения. По их данным, только в Москве в прокат в этом сезоне сдали 35 тысяч электросамокатов.

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