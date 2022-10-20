06:32Наука
Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности в ночь на пятницу
Фото: depositphotos/211349628
Условия наблюдений максимума активности метеорного потока Ориониды в ночь на пятницу будут благоприятными, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Отмечается, что активность потока из созвездия Орион в ночь на 21 октября возрастет до 20 метеоров в час.
Как уточняется, наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.
Ранее исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.
Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы. Исследователи разместили телескоп таким образом, чтобы изучаемая экзопланета находилась на одном уровне с Солнцем. Ученые собрали больше света от удаленной планеты, использовав гравитационное поле звезды.
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