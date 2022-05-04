В России хотят создать собственную орбитальную станцию вместо МКС

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Центр имени Хруничева готов поучаствовать в создании российской орбитальной станции, которая сможет заменить Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор предприятия Алексей Варочко. Об этом сообщает ТАСС.

"Если потребность в нашем участии будет, мы, конечно, с удовольствием предложим свои возможности для создания новой российской станции в кратчайшие сроки", – сказал глава предприятия "Роскосмоса".

Варочко отметил, что Центр имени Хруничева принимал участие в разработке практически всех российских модулей МКС и советских орбитальных станций. По его словам, предприятие сохранило необходимое оборудование и компетенции.

"И модули разработки наших коллег из РКК "Энергия", крупногабаритные конструкции, окончательно собирались на нашем предприятии", – добавил Варочко.

В сентябре 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать в 2026–2027 году. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.

До этого научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.