Германия и другие страны ЕС продолжают покупать российский сжиженный природный газ – СМИ

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Евросоюз продолжает осуществлять закупки российского сжиженного природного газа, часть топлива поступает в Германию, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

"Федеральное правительство заявляло, что хочет обойтись без российского газа. Фактически же СПГ продолжает поступать из России в Германию", – говорится в публикации.

Как сообщил изданию вице президент IfW Стефан Кутс, закупки ФРГ сжиженного природного газа у России не отражаются в европейской статистике, поскольку энергоносители идут через Бельгию. По его данным, речь идет об относительно небольших объемах – порядка 6% от общих потребностей Германии в газе.

В июле заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис заявлял, что вокруг ФРГ в ускоренном темпе возводятся терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы восполнить дефицит топлива после отказа от российских энергоносителей. Он также сообщал, Германия рассматривает переход на альтернативные источники энергии.

В августе немецкие СМИ сообщали, что ФРГ не смогла договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России. Отмечалось, что вместо этого катарский газ получает Италия, которая считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны.



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