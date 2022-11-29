В Белом доме отвергли обвинения в наживе США на поставках СПГ в Европу

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Заявления о том, что Соединенные Штаты наживаются на поставках сжиженного природного газа в Европу на фоне перебоев российского экспорта, не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его данным, экспорт удвоился и идет в основном на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые перепродают газ конечным потребителям. Он также добавил, что в американской администрации видели публикации СМИ о том, что Вашингтон наживается на продажах СПГ в Европу.

"На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме. <...> Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными фирмами, включая несколько европейских компаний", – приводит слова чиновника РИА Новости.

Отмечается, что такое заявление представитель Белого дома сделал в ходе телефонного брифинга в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.

Он также обвинил Россию в использовании энергоносителей для оказания давления на международное сообщество и предположил, что эта тема будет обсуждаться на переговорах с французским лидером.

На прошлой неделе газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что многие высокопоставленные политики Евросоюза стали все чаще обвинять Вашингтон в получении сверхприбыли за счет ситуации на Украине, а также из-за дефицита энергоресурсов в ЕС.

Накануне экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что Вашингтон получил возможность определять политику европейских стран, добившись того, чтобы отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились.



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