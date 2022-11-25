В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины – СМИ

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Высокопоставленные европейские политики стали все чаще обвинять США в получении сверхприбыли за счет ситуации на Украине, а также из-за дефицита энергоресурсов в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Авторы материала подчеркивают, что единство западных союзников пошатнулось, а высшие европейские чиновники обвиняют американцев в том, что они наживаются на общем кризисе.

"Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, – это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", – приводятся в материале слова одного из источников.

При этом наибольшим источником напряженности в Евросоюзе считают экологические субсидии и налоги президента США Джо Байдена, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить европейскую промышленность.

Один из источников издания также отметил, что европейские лидеры обсуждали с главой Белого дома влияние политики Вашингтона на европейские рынки, однако Байден даже не знал о ее последствиях для ЕС. Это, по словам европейских политиков, оказалось большой проблемой.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса стала четким сигналом для США о том, что ЕС "опомнился" и будет защищать свои интересы. Отмечалось, что все больше европейцев понимают, что истинный расчет Вашингтона заключается в том, чтобы использовать украинский кризис для ослабления автономии ЕС.

До этого издание Politico сообщало, что президент Франции и канцлер Германии готовы начать торговую войну против США, если возникнет необходимость.

Отмечалось, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц уверены в существовании риска возникновения недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона.

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