Макрон готовит Францию к возможной войне – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, которая предполагает подготовку страны к возможной войне. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В публикации утверждается, что данная доктрина была написана в срочном порядке, чтобы "извлечь уроки из конфликта на Украине". В частности, документ включает в себя десять стратегических целей, среди которых есть пункт о военной экономике.

"Неявно это также подготавливает умы к возможности войны", – говорится в статье.

В документе также прописано, что ВС Франции должны будут скорректировать "слабые места", а французские чиновники обязаны "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка". Помимо этого, доктрина предполагает участие Парижа в различных союзах, в том числе в НАТО.

Один из парламентариев, слова которого приводит газета, назвал данный документ чрезвычайно амбициозным и не соответствующим средствам Франции.

Ранее издание Politico сообщало, что Франция и Германия готовы начать торговую войну против США, если возникнет необходимость. Отмечалось, что Париж и Берлин уверены в существовании риска возникновения недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона.

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